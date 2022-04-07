Жители Ногинска смогут посетить «Подмосковный Манчестер»

Общественная организация «Подмосковный Манчестер» совместно с Союзом художников Богородского края представили передвижной выставочный проект, посвященный промышленной архитектуре Восточного Подмосковья в истории и современности.

В Центре культуры имени Г. В. Калиниченко в Ногинске 3 апреля состоялось открытие выставки «Подмосковный Манчестер».

Посетители выставки смогут увидеть фанерные открытки, комплект посуды «Ногинский конструктивизм», восстановленные марки Земской почты и множество видов архитектурных объектов Восточного Подмосковья XIX века. Выставка «Подмосковный Манчестер» воспевает наследие текстильного фабриканта Саввы Морозова и отмечает 160 лет со дня его рождения.

Глава Богородского округа Игорь Сухин отметил, что интерес к истории семьи Морозовых сейчас возрождается.

«Мы, правда, не во все времена, к сожалению, трепетно относились к архитектуре к Ногинской», — замечает Сухин.

Практически каждый богородский купец, построивший мануфактуру, проходил обучение за рубежом. По возвращении на малую родину свое производство купцы называли «Манчестер» — в честь города, где они учились. Таким образом, вся Восточная губерния состояла из промышленного архитектурного «Подмосковного Манчестера».

На выставке представлены работы фотохудожников из Ногинска, Орехово-Зуева, Москвы и Твери. Выставка работает до 14 апреля.