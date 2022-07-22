Жители Ногинска подняли вопросы благоустройства на встрече в общественной приемной «Единой России»

Благоустройство Ногинска стало темой встречи в общественной приемной партии «Единая Россия» Богородского городского округа. На вопросы жителей ответили депутат Госдумы Александр Толмачев, депутат Московской областной Думы Владимир Пекарев и секретарь Богородского отделения Партии «Единая Россия» Игорь Сухин.

Одним из важных вопросов стали сроки сдачи Фонтанной площади после реконструкции. Жители Ногинска пояснили, что хотят увидеть работающие фонтаны уже в этом году. Администрация округа пообещала, что 10 сентября комплекс заработает.

Еще одним важным моментом стало продолжение благоустройства набережной. Уже отремонтированный участок стал главным местом для прогулок.

Как отметил депутат Толмачев, реконструкцию провели в рамках программы «Комфортная городская среда»,

«Жители попросили расширить набережную по береговой линии. Для этого необходимо разработать проект и включить мероприятия в государственную программу благоустройства. Такую работу важно проводить совместно с жителями и учитывать их пожелания на всех этапах работ», — добавил он.

В заключении жители подняли вопрос обустройства территории около дома № 36 на улице Советской Конституции. Там нет ни детской площадки, ни парковки для детей.

Собравшихся успокоили. В этом году там планируется ремонт парковочного пространства в рамках субсидии Московской области. Также проведут озеленение, освещение и установят современную детскую площадку.

Секретарь регионального отделения «Единой России», Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов назвал общественные приемные эффективным инструментом для взаимодействия с жителями. Это позволяет оперативно наладить диалог и решить все важные вопросы.

«Исходя из поступающих обращений, мы можем оперативно предложить дополнения и изменения к реализации действующих программ развития Московской области», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Депутат Государственной Думы и временно исполняющая обязанности руководителя региональной общественной приемной «Единой России» округа Алла Полякова отметила, что в Богородском городском округе сложился правильный формат встреч с жителями. На них присутствует глава муниципалитета и местные депутаты. Поэтому многие вопросы решаются оперативно.