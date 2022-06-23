Жители Наро-Фоминска сыграют с легендарными футболистами в рамках проекта «Выходи во двор»

Летняя серия уникального проекта «Выходи во двор» продолжится 25 июня в Наро-Фоминске. В четвертом матче серии легендарные футболисты встретятся на поле с командой жителей Подмосковья.

В составе «Легенд» на поле выйдут Андрей Тихонов, Евгений Алдонин, Василий Иванов, Александр Ширко, Александр Филимонов, Дмитрий Вязьмикин, Олег Корнаухов и Дмитрий Хлестов. Их главным тренером выступит Валерий Гладилин.

Все игры проходят на обычных футбольных полях, которые доступны каждому жителю региона. Четвертый матч серии состоится на стадионе «Строитель».

Предыдущий матч прошел в Орехово-Зуеве на старейшем стадионе страны «Знамя труда». Игру смотрели более 3500 зрителей. Этот матч стал самым массовым в проекте «Выходи во двор».

Перед основной игрой легендарных футболистов с жителями Наро-Фоминска на поле пройдут мастер-классы. Начинающие игроки смогут получить уникальный опыт игры от мэтров отечественного футбола.

Комментировать игру будут спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов и известный телеведущий, спортивный комментатор Виктор Гусев.

Матч состоится в поселке Селятино, на Спортивной улице дом № 3. Игра начнется в 10:00.