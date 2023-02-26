Подмосковье 26 февраля 2023, 18:09 Жители Наро-Фоминска съели гору из блинов за 15 минут

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Жители Наро-Фоминска проводили зиму в центральном парке округа. Во время масленичных гуляний они съели гору из блинов буквально за 15 минут.

Блины макали в джем и сгущенку. Самые смелые покоряли восьмиметровый столб. В этом году местные жители Максим Истратов и Артем Романов забрали лучшие призы. Мужчинам везет уже четвертый год подряд.

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«Нужно раздеться до нижнего белья и тело медом хорошенько натереть, так кожа не скользит по дереву отесанному. И спортом надо заниматься почаще, желательно семь дней в неделю», — рассказали победители.

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Скоморохи развлекали зрителей небылицами и загадками, дарили подарки, водили хороводы. Три часа коллективы города дарили песни и танцы в русских традициях.

«Чтобы жители были довольны, продумали разнообразную, веселую программу, чтобы и маленьким и взрослым нарофоминцам достались лучшие впечатления», — сообщил организатор праздника и руководитель Дворца культуры «Созвездие» Игорь Павицкий.

Для семей развернули развлекательный городок: карусели, катание на конях, кручение колеса желаний, установили лавки с лакомствами. Помимо блинов, познакомились жители с разными кухнями: попробовали мексиканскую кесадилью, шашлыки из всех видов мяса и горячие напитки.

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