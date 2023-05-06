Подмосковье 06 мая 2023, 21:11 Жители Наро-Фоминска почтили память латышских стрелков у монумента в преддверии 9 Мая

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В Наро-Фоминске прошел митинг памяти у обелиска воинам 201-й Латышской стрелковой дивизии. Мероприятие состоялась в преддверии Дня Победы. В городе воинской славы уважают память о героях, которые отдали свои жизни в декабре 41-го года.

«Этот памятник всем жителям города очень знаком, две улицы нашего города носят названия Рижская и Латышская в память бойцов Красной Армии, воинов Латышской дивизии», — рассказал научный сотрудник краеведческого музея Наро-Фоминска Федор Пущин.

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Около 3,5 тысячи бойцов и командиров составили потери латышской дивизии в боях конце декабря 1941 года. Около тысячи солдат захоронили в братской могиле. Она находится на территории нынешнего городского парка «Елочки».

«Надо их помнить и, безусловно, всех тех, кто сложил головы, защищая нашу Родину. Надо знать, гордиться и любить свою историю, историю своей страны, историю ВОВ и передавать это свои детям, воспитывать в них чувство патриотизма», — сообщил глава округа Роман Шамнэ.

Он вместе с депутатом Московской областной Думы Александром Барановым, представителями депутатского корпуса, ветеранских организаций, юнармейцами и волонтерами возложил цветы и венки к мемориалу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что филиал государственного фонда «Защитники Отечества» заработает в Подмосковье 1 июня.

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