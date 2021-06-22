Жители Мытищ зажгли свечи в память о солдатах в годовщину начала Великой Отечественной войны

В День памяти и скорби в Мытищах провели акцию «Свеча памяти». Участники собрались в четыре утра у Вечного огня. На мероприятие пришли ветераны, юнармейцы, волонтеры, священники, росгвардейцы. Каждый принес красные гвоздики и свечи.

Ночью на 22 июня в Мытищах под звуки метронома жители почтили всех павших в Великой Отечественной войне минутой молчания, возложив цветы и свечи к обелиску.

«Все ужасы, которые пережили наши прадеды, кому-то деды, отцы, эти ужасы прошли. Хочу сказать большое спасибо этим ребятам, которые принимают эстафету памяти — памяти о тех, кто погиб в этой страшной войне», — сказал Вячеслав Муравьев, начальник штаба мытищинского отделения «Юнармии».

27 миллионов огней зажигают ежегодно по всей России и за ее пределами в память о колоссальном числе убитых только на полях сражений Великой Отечественной граждан Советского Союза — наших родных. Из Мытищ на фронт ушли 45 тысяч горожан, свыше 20 тысяч домой так и не вернулись. Город не был оккупирован и не видел уличных боев, но его часто бомбили — целились в заводы и железнодорожную станцию. Линия фронта осенью 1941-го проходила всего в 20 километрах к северо-западу от города.