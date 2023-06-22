Подмосковье 22 июня 2023, 12:14 Жители Мытищ возложили цветы к Вечному огню на акции «Свеча памяти»

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Акция «Свеча памяти» прошла в Мытищах. Жители округа зажгли свечи и возложили цветы к Вечному огню в память о начале Великой Отечественной войны.

Сотни свечей зажгли на рассвете в память о героях войны. После по погибшим солдатам отслужили панихиду.

Участие в акции приняли глава городского округа Мытищи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая, депутат Московской областной Думы, первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын, председатель Совета депутатов Андрей Гореликов, а также молодогвардейцы и юнармейцы.

«Сегодня, в это прекрасное утро, наши воины вновь защищают рубежи своей страны, мирное население, жен, матерей, детей. И снова наша страна должна сплотиться и стать единым фронтом для того, чтобы завоевать необходимую для нас для всех победу — победу за независимость, победу за правду, победу за нашу великую страну», — сказала Юлия Купецкая.

В годы Великой Отечественной войны страну защищали 45 тысяч мытищинцев, из них 20 тысяч не вернулись домой.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил священников за поддержку бойцов СВО.

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