Подмосковье 05 сентября 2022, 00:50 Поделиться Telegram

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Viber Жители Мытищ сыграли в футбол с легендами спорта на открытии стадиона имени Дмитрия Аленичева На открытии стадиона имени Дмитрия Аленичева в Мытищах жители сыграли с легендами футбола Pxhere.com

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В Мытищах состоялось торжественное открытие нового стадиона, который носит имя легендарного российского футболиста Дмитрия Аленичева. Первый матч на новом поле сыграла команда звезд отечественного футбола со сборной жителей городского округа Мытищи.

Эта встреча стала уже 11 игрой летней серии уникального проекта «Выходи во двор», в рамках которого прославленные футболисты проводят товарищеские матчи с жителями Подмосковья и юными воспитанниками спортивных школ.

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В воскресенье, 4 сентября, Мытищи на один день стали настоящей столицей футбола. Матч-открытие новой футбольной арены имени Дмитрия Аленичева собрал на стадионе более трех тысяч участников и зрителей. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу звезд футбола.

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«Конечно, для меня это очень трогательный день, немножко нервничал, хотя мне это не свойственно. Стадион официально назван моим именем, поэтому хочу выразить благодарность и признательность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за огромную поддержку и помощь в реализации этого грандиозного события», — сказал российский футболист Дмитрий Аленичев. Он выразил надежду на то, что новый стадион будет эксплуатироваться с утра до позднего вечера, как детьми, так и взрослыми, увлекающимися разными видами спорта.

В составе команды Легенд на поле вышли Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Евгений Алдонин, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, сын легендарного спартаковца Ильи Цымбаляря — Олег Цымбаларь и Александр Филимонов на позиции голкипера. Тренер команды легенд — Валерий Гладилин.

Уже по традиции в составе команды легенд сыграл победитель розыгрыша проекта «Беговая лига Подмосковья» — житель Сергиева Посада, ультрамарафонец, трейлранер и триатлет Алексей Ильинский.

Спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и телеведущий Виктор Гусев комментировали игру.

Именитые футболисты перед гала-матчем провели мастер-классы и мини-игры с юными воспитанниками Академии Аленичева и местной футбольной школы.

Стадион имени Дмитрия Аленичева построен в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Он расположен в жилом микрорайоне № 25.

Новое футбольное поле размером 105 на 68 метров оснащено искусственным газонным покрытием, стационарными и разборными трибунами общей вместимостью в тысячу зрителей, беговыми и велодорожками. На территории стадиона также есть зал бокса, тренажерный зал и площадки для спортивных снарядов.

На базе спортивного объекта созданы условия для занятий футболом, легкой атлетикой, велоспортом, боевыми искусствами, лыжными гонками. Здесь будет базироваться новое учреждение центра физической культуры и спорта «Мытищи», а также Академия футбола Дмитрия Аленичева. Каждый день, как ожидается, спортивный объект смогут посещать до 1500 человек.

«По поручению губернатора продолжается работа по развитию спортивной инфраструктуры в регионе: сегодня практически в каждом подмосковном дворе есть либо коробка, либо турники, либо, как здесь, настоящий футбольный стадион. В Академию Дмитрия Аленичева, которая будет заниматься на новом стадионе, записались уже более 180 детей, — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Он добавил, что в Мытищах в этот день по атмосфере одно из лучших мероприятий проекта «Выходи во двор», а в текущем сезоне их было уже 11.

«Первый большой спортивный праздник собрал на стадионе более трех тысяч участников и зрителей. Уверен, что такой современный спортивный объект будет пользоваться большой популярностью и трибуны всегда будут полными!» — отметил Абаренов.

Пока что одержать победу над звездными футболистами не смог ни один

подмосковный коллектив местных жителей. В ничью команды сыграли три раза, и восемь раз легенды футбола побеждали в матчах серии.

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с целью популяризации массового спорта среди жителей Подмосковья. В сентябре легенды футбола также посетят Звенигород и Ленинский городской округ.

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