Подмосковье 28 июня 2023, 15:55 Жители Мытищ смогут воспользоваться новыми мерами социальной поддержки в июле

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Жители Мытищ смогут воспользоваться новыми мерами социальной поддержки уже этим летом. Три выплаты будут доступны в июле и августе.

В Московской области введены новые меры социальной поддержки для многодетных семей, пенсионеров и детей-инвалидов с низким уровнем дохода. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства и главами.

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Многодетные семьи с доходом ниже прожиточного минимума получат выплату на школьную форму в размере 10 тысяч рублей вместо трех, как было ранее. Выплата будет производиться в беззаявительном порядке после 10 августа.

«Хотелось бы отметить, что семьи, которые в этом году уже получили три тысячи рублей, дополнительно получат еще семь тысяч», — уточнила заведующая отделом социальной поддержки окружного управления социального развития № 6 министерства социального развития Московской области Елена Медведева.

Если в семье есть первоклассник, то ему также полагается рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями. В этом году введена доплата в размере одной тысячи рублей пенсионерам, проживающим больше 10 лет в Московской области, с доходом до 18 тысяч рублей. К таким относятся те, кто достиг возраста 65 лет, является неработающим, проживающим одиноко или с другим пенсионером. Перерасчет будет произведен за каждый месяц с января 2023 года. Доплата впервые поступит после 20 августа без подачи заявлений.

Помимо этого, появится новая выплата на уход за детьми-инвалидами в размере 18 тысяч рублей. Такая мера поддержки относится к семьям, имеющим детей с 3-й степенью ограничения способности к самообслуживанию, а также доход которых ниже двух прожиточных минимумов. Заявления принимаются на региональном портале госуслуг с 25 июля. Средства поступят на счет через семь дней.

Уведомления обо всех выплатах поступят на электронную почту, в личный кабинет на госуслугах или сообщением на телефон.

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