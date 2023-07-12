12 июля 2023, 11:08
Жители Мытищ смогут воспользоваться новым онлайн-сервисом по поиску мест захоронений
Жители Мытищ смогут воспользоваться новым онлайн-сервисом по поиску мест захоронений на геопортале Подмосковья. Его разработали «Мособлгеотрест» совместно с Главным управлением региональной безопасности Московской области.
С помощью программы «Поиск места захоронения» любой желающий может получить информацию о месте захоронения в Московской области умершего родственника или близкого человека.
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Информация, которую могут узнать жители, включает название и адрес кладбища, годы жизни, дату и место погребения. Месторасположение и тип захоронения отмечены на интерактивной карте, а также указаны сектор и ряд.
Воспользоваться бесплатной услугой можно по ссылке.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи
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