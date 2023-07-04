Подмосковье 04 июля 2023, 10:41 Жители Мытищ смогут проголосовать за ремонт 34 дорог на портале «Добродел»

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Жителей Мытищ приглашают выбрать дороги для ремонта на 2024 год. Участие в голосовании на портале «Добродел» принимают 34 дороги.

Минтранс Подмосковья запустил второй этап голосования по ремонту дорог на 2024 год на портале «Добродел». В список попали 34 дороги, предложенные жителями Мытищ еще на первом этапе и отобранные профильными специалистами.

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Выбрать можно будет только одну дорогу, также есть возможность оставить отзыв и фото. Голосование продлится до 31 августа. Участие в нем могут принять пользователи, зарегистрированные на портале «Госуслуги».

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