Подмосковье 17 марта 2023, 10:45 Жители Мытищ предложили 5 проектов по программе инициативного бюджетирования

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Жители Мытищ в этом году предложили реализовать пять полезных для округа проектов по программе инициативного бюджетирования. Скоро их представят на региональном и областном конкурсах.

Идея одного из проектов принадлежит Анастасии Смирновой. Она работает фотографом в центре культуры «Подмосковье». Как только девушка узнала о программе инициативного бюджетирования, она выдвинула на рассмотрение свой проект по обновлению звукового оборудования для мероприятий. Акустические системы, микрофоны, сабвуферы необходимы для хорошего звука.

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«Инициатива возникла просто. Мы знаем, что у центра культуры есть свои потребности, и мы видим, что им чего-то не хватает. Жителям хочется помочь, и очень много людей откликаются», — рассказала Анастасия.

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Она уже нашла более 50 единомышленников. Вместе им удалось собрать обязательный для участия в проекте процент от общего бюджета.

«Если первый год еще не все знали, не все понимали, что из этого получится, на второй год прочувствовали, как это хорошо. Теперь мы видим уже конкуренцию, мы видим инициативные группы людей», — отметил депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков.

Если среди одобренных комиссий инициатив будет проект Анастасии Смирновой, услышать новое звучание на концертах округа можно будет уже в этом году.

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