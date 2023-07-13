Подмосковье 13 июля 2023, 09:45 Жители Мытищ попросили обустроить удобный выезд на Дмитровское шоссе вблизи деревни Еремино пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Глава Мытищ Юлия Купецкая встретилась с инициативной группой жителей деревень Новосельцево и Еремино. Они попросили обустроить удобный выезд на Дмитровское шоссе в сторону Москвы, перенести остановку и пешеходный переход.

Жители деревень рассказали, что из-за изменения схемы движения для выезда на Дмитровское шоссе в сторону Москвы им приходится делать крюк в несколько километров через деревню Шолохово, теряя время в пробках.

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Они предложили вернуть левый поворот, перенести действующий пешеходный переход и светофор, а также разместить дополнительную остановку общественного транспорта на Дмитровском шоссе вблизи деревни Еремино. Сейчас до ближайшей остановки приходится добираться пешком вдоль оживленной трассы.

«С целью проработки оптимального варианта решения проблемы <…> планируем провести выездную встречу для оценки дорожной ситуации на месте. Но необходимо понимать, что речь идет о дорогах регионального и федерального значения. Соответственно, выход нужно искать коллегиально с „Центравтомагистралью“, Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, Госавтоинспекцией», — рассказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Она добавила, что этот вопрос также вынесут на заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

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