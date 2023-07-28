Подмосковье 28 июля 2023, 16:58 Жители Мытищ победили на Кубке мира по судомодельному спорту Федерация судомодельного спорта России

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Судомоделисты детско-юношеского центра «Галактика» в Мытищах успешно выступили на Кубке мира в Старой Купавне. Они победили в соревнованиях как среди юниоров, так и среди взрослых.

Международные соревнования по судомодельному спорту проходили в Подмосковье с 17 по 25 июля. За звание лучших боролись представители России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана и Молдовы.

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Команда юных судомоделистов из детско-юношеского центра «Галактика» в Мытищах приняла участие в мероприятии под руководством педагога дополнительного образования Анатолия Митрошкина. Ребята выиграли два призовых места по итогам соревнований в классе моделей F1-V 3,5 среди юниоров. Так, 1-е место занял Артемий Соловьев, а 2-е место — Глеб Зинкевич. Тренер спортсменов Анатолий Митрошкин победил во взрослой группе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в регионе.

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