Подмосковье 15 марта 2024, 18:51 Жители Мытищ передали в зону СВО легковой автомобиль с медикаментами

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Благодаря совместным усилиям жителей Мытищ, предприятий, политических и общественных организаций для бойцов СВО удалось собрать значительный груз. В числе переданной помощи — легковой автомобиль, медикаменты, аппараты искусственной вентиляции легких, бронежилеты, радиостанции и даже смартфоны с тепловизорами и приборами ночного видения.

«Недавно в мытищинское отделение „Единой России“ обратился наш земляк с позывным Седой, он попросил оказать своему полку гуманитарную помощь. В этом же полку служит Герой России, атаман Хуторского казачьего общества Павловского Посада, член Общественной палаты Подмосковья Юрий Мизерный», — рассказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

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Инициатива по сбору и отправке гуманитарной помощи российским военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, в Мытищах идет уже второй год. По словам Юлии Купецкой, эта акция уже второй год подряд объединяет сердца местных жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о начале акции «Неделя добрых дел». Он отметил важность волонтерства и объединения жителей вокруг общей цели.

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