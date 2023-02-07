Подмосковье 07 февраля 2023, 14:35 Жители Можайска выступят с инициативой о присвоении почетного звания поселку Уваровка

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Поселок Уваровка под Можайском, где погибла партизанка Александра Дрейман, сможет получить почетное звание населенного пункта воинской доблести благодаря активистам. Работа в этом направлении ведется больше года и вскоре инициатива будет направлена на рассмотрение в Мособлдуму.

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«Информацию ищем в архивах. Боевые приказы, оперативные сводки и донесения, разведывательные данные — все это позволяет нам восстановить по крупицам историю населенного пункта. Помогают и местные краеведы, историки», — говорит председатель Совета депутатов Можайска Лидия Афанасьева.

После подготовки документы будут отправлены на рассмотрение в Московскую областную думу. В случае положительного решения поселок Уваровка станет третьим «Населенным пунктом воинской доблести» в Можайском округе. Ранее такие звания уже присвоили селу Семеновскому и деревне Мокрое.

В годы войны Уваровка была центром партизанского движения. Когда гитлеровцы вошли в населенный пункт, почти все жители ушли в лес.

Среди добровольцев была Александра Дрейман. Она умела обращаться со взрывчаткой и за короткое время смогла подготовить группу минеров. Участвовала в подрывах мостов и вражеской техники, ходила в разведку и обеспечивала связь с подпольными организациями.

В ноябре 1941 года Александра была вынуждена вернуться в Уваровку: она ждала ребенка. Арестовали Дрейман по наводке мужа. Девушку схватили, держали в холодном сарае, где она и родила. Фашисты издевались над партизанкой и ее новорожденным ребенком, но она не выдала подпольщиков даже после того, как закололи младенца. После долгих пыток Дрейман расстреляли.

В 2023 году памятные стелы установят в Подольске, Ногинске, Кубинке, а также в селе Семеновском и деревне Мокрое Можайского округа. Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» указом губернатора Андрея Воробьева присвоено уже 31 поселку или городу.