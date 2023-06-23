Подмосковье 23 июня 2023, 10:07 Жители Можайска возложили цветы к памятнику Воину-освободителю в День памяти и скорби

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Жители Можайска возложили цветы к подножию памятника Воина-освободителя на Октябрьской площади в День памяти и скорби. Минутой молчания они почтили память павших в годы Великой Отечественной войны.

Участие в памятном мероприятии приняли сотрудники администрации, депутаты, члены партии «Единая Россия» и благочинный церквей Можайского округа Иоанн Лобода.

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«Двадцать второе июня — дата, которую вся наша Родина, вся наша страна встречает с болью в сердце, с минутой молчания о тех, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо, подарил нам будущее, нашу страну», — сказал глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

Артисты Можайского культурно-досугового центра показали театрализованную постановку, в которой рассказали о страшных событиях Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил священников за поддержку бойцов СВО.

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