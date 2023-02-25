25 февраля 2023, 22:08
Жители Можайска проводили зиму сожжением чучела и блинами
Жители Можайска проводили зиму во время масленичных гуляний в парке культуры, отдыха и спорта «Ривьера». Гости праздника научились печь блины и делать тряпичных кукол.
Так, «Город мастеров» показал детям, как плести игрушку из ткани и ниток, а их мамам — кокошник, который считался главным украшением красавиц на Руси.
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Также на площади верблюд Эмир катал детей. Экзотическое животное выкупил житель Обнинска Руслан.
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«Он не боится шумных праздников. Наоборот, любит быть в центре внимания. Он очень любит детей и всегда готов к общению с ними», — поделился Руслан.
Одним из самых долгожданных событий праздника стало подведение итогов конкурса на изготовление самого креативного чучела «Подмосковная Маслена». В нем поучаствовали пять кукол.
Победу одержала Масленица семьи Ушаковых. Победителей ожидает профессиональная фотосессия на память.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Можайск
Масленица-2023
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