Подмосковье 28 января 2023, 16:48 Жители Можайска попробовали 125 граммов «Блокадного хлеба»

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Жители Можайска присоединились к всероссийской акции «Блокадный хлеб». В День снятия блокады Ленинграда желающие услышали историю семьи Тани Савичевой и попробовали брусок хлеба весом 125 граммов.

Зрителям рассказали о жизни детей в блокадном Ленинграде театральными постановками. Так, юные актеры поведали о Тане Савичевой. Ее семья погибла во время осады города от голода. Блокаду пережили только сестра Тани Савичевой Нина и брат Михаил.

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Таня вела дневник и записывала даты смерти близких: матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей. Девочка умерла от цинги и нервного истощения спустя два года после эвакуации.

«872 страшных дня выстояли. Немногие остались живы. Сегодня в Можайском округе проживает семь жителей блокадного Ленинграда», — заявил депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова.

Члена президиума женского Совета ветеранов Можайска Лилию Волкову война застала ребенком.

«Мы, дети войны, знаем, что такое голод, что такое лепёшка из мёрзлой картошки», — вспомнила Лилия Волкова.

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