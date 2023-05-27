27 мая 2023, 12:55
Жители Можайска отметили 792-летие города
В Можайске отметили 792-летие со дня основания города. В честь знаменательной даты в городе прошла Божественная литургия в Никольском соборе.
Горожане прошли крестный ход к часовне Святителя Николая, покровителю Можайска. Православные верят, что в день праздника Чудотворец слышит просьбы о помощи.
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«Я желаю, чтобы в каждом доме царила любовь, доброта, был детский смех и конечно же, чтобы каждый из вас был с Богом в душе», — сказал глава муниципалитета Денис Мордвинцев.
Для жителей города организовали различные конкурсы, мастер-классы, зоны общественного питания и торговые точки. Праздничный салют в этом году не проводили.
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