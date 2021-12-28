Жители Московской области воспользовались градостроительными онлайн‑сервисами более 2,5 млн раз

Самым популярным градостроительным онлайн-ресурсом Подмосковья стала «Градпроработка онлайн». К нему обратились уже порядка двух миллионов раз. Всего же градостроительными интернет-сервисами воспользовались более 2,5 миллиона жителей региона.

Об этом сообщил министр правительства области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, его слова процитировало РИАМО.

Как рассказал Гордиенко, на геопортале Подмосковья были реализованы онлайн-сервисы для жителей и инвесторов. Там можно получить информацию о градостроительном потенциале земельного участка, наличии ограничений, пересечениях с землями сельхозназначения, строящихся объектах и многом другом.

«Всего онлайн-сервисами воспользовались более 2,5 млн раз», — сообщил Гордиенко.

По его мнению, это стало важным шагом на пути цифровой трансформации градостроительного блока региона.

Ранее сообщалось о том, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс появился в Красногорске. Внутри разместились ледовая арена, залы для занятий спортом, кафе и магазин.