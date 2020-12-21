Жители Московской области стали меньше жаловаться на проблемы ЖКХ

Руководитель Госжилинспекции Ольга Федина уточнила, что в пятерке муниципалитетов с самым быстрым уменьшением числа обращений Протвино и Черноголовка (-67%), Шатура (-64%), Луховицы и Серебряные Пруды (-50%).

«А Звездный городок и Лотошино стали двумя муниципалитетами, откуда за неделю не поступило ни одной заявки», — подчеркнула она.

Чаще всего люди жаловались на плохую уборку подъездов. В целом было 1153 таких обращений. Помимо прочего, поступило 589 заявки о поломке подъездных дверей. Их число снизилось на 1%. По поводу неисправного освещения мест общего пользования было 497 жалоб. Это на 8% меньше, чем две недели назад.

Федина напомнила, что направить заявку в Единую диспетчерскую службу можно на портале eds.mosreg.ru. Управляющие организации выполняют все работы в срок, который устанавливается для каждого типа работ индивидуально. По завершении ремонта к исполнению заявки УК размещают фото.