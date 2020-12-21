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    21 декабря 2020, 17:19

    Жители Московской области стали меньше жаловаться на проблемы ЖКХ

    Полина Петрова

    Работники Госжилинспекции Московской области обработали 7,6 тысячи обращений местных жителей, которые поступили в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС). Число заявок снизилось в 32-х муниципалитетах, сообщили в пресс-службе ведомства.
    Жители Московской области стали меньше жаловаться на проблемы ЖКХ

    Руководитель Госжилинспекции Ольга Федина уточнила, что в пятерке муниципалитетов с самым быстрым уменьшением числа обращений Протвино и Черноголовка (-67%), Шатура (-64%), Луховицы и Серебряные Пруды (-50%).

    «А Звездный городок и Лотошино стали двумя муниципалитетами, откуда за неделю не поступило ни одной заявки», — подчеркнула она.

    Чаще всего люди жаловались на плохую уборку подъездов. В целом было 1153 таких обращений. Помимо прочего, поступило 589 заявки о поломке подъездных дверей. Их число снизилось на 1%. По поводу неисправного освещения мест общего пользования было 497 жалоб. Это на 8% меньше, чем две недели назад.

    Федина напомнила, что направить заявку в Единую диспетчерскую службу можно на портале eds.mosreg.ru. Управляющие организации выполняют все работы в срок, который устанавливается для каждого типа работ индивидуально. По завершении ремонта к исполнению заявки УК размещают фото.