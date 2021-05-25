Жители Московской области смогут получить бесплатную юридическую помощь в рамках «Дней юстиции»

Управление Минюста РФ по Московской области проводит «Дни юстиции». В рамках мероприятия местным жителям предлагают бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона.

«В 2020 году, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, „Дни юстиции“ успешно прошли в Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском, Одинцовском городских округах и городском округе Бронницы», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Тогда специалисты проконсультировали более чем 100 человек. В настоящий момент происходит согласование организации «Дней юстиции» в Воскресенском округе и Ивантеевке. Чаще всего людей интересуют вопросы по переоформлению документов на земельный участок, земельные тяжбы и жилищные вопросы.

Также к юристам обращаются по темам работы детских дошкольных учреждений и объектов культуры, проблем инвалидов и многодетных семей.