Жители Московской области присоединились к Всероссийской акции «Сохраним лес» | 360°

Подмосковье 17 сентября 2022, 19:12 Поделиться Telegram

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Viber Жители Московской области присоединились к Всероссийской акции «Сохраним лес»

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Накануне Дня работников леса масштабное мероприятие прошло в Опалиховском лесопарке. Жители Подмосковья высадили свыше тысячи саженцев сосен и дубов.

Акция собрала более 200 человек. К мероприятию традиционно присоединились волонтеры Сбера — участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры леса», сотрудники лесного хозяйства и местные жители.

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«Сегодня все участники стали немного лесоводами, прикоснулись к этой профессии, сделали хорошее дело, внесли свой вклад в восстановление лесов Подмосковья и компенсировали углеродный след. Сегодня мы посадили лес — тем самым внесли долгосрочный вклад в будущее», — сказал начальник департамента лесного хозяйства по ЦФО Дмитрий Капиталинин, поздравляя собравшихся с наступающим профессиональным праздником.

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Мероприятие посетила актриса театра и кино Валентина Рубцова, которая и прежде принимала участие в акциях национального проекта «Экология».

На месте санитарной вырубки, которую проводят специалисты для оздоровления леса, появились 1200 молодых дубов и сосен, 700 из которых высадили волонтеры Сбера.

В общей сложности жители Московской области вместе с волонтерами высадили 15 миллионов деревьев. Подмосковье в 2022 году лидирует по количеству локаций для высадки зеленых насаждений. Уже несколько лет подряд в регионе проходит масштабная работа по восстановлению лесного фонда.

Лесовосстановительный проект поддерживает социально ответственный бизнес, который вносит вклад в защиту экологии России, поэтому Сбер традиционно выступает в качестве генерального партнера акции «Сохраним лес».

«Приятно видеть, что к акции «Сохраним лес» присоединилось столько сотрудников Сбера. Поддержка крупных компаний помогает восстанавливать утраченные и создавать новые леса гораздо эффективнее и в больших объемах. Сейчас по всей стране формируется сообщество людей, готовых оберегать родную природу — Всероссийское общественное движение «Волонтеры Леса». Объединяет всех нас одно — желание сохранять и преумножать природное богатство России», — отметила руководитель акции, генеральный директор АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко.

По словам вице-президента, председателя Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» Кирилла Бреля, участие во акции «Сохраним лес» позволяет одной из крупнейших компаний вместе с сотрудниками формировать привычки экологической и социальной ответственности.

Впервые акцию «Сохраним лес» провели в 2019 году. За три года к ней присоединилось 2,5 миллиона участников, которые высадили более 150 миллиона деревьев. Экологическая инициатива стала самым масштабным лесным проектом в России.

Акция реализуется в рамках национального проекта «Экология». Организаторами выступают Минприроды России, Рослесхоз, АНО «Сад Памяти», Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса» при поддержке Фонда Президентских грантов. Партнерами акции «Сохраним лес» выступили госкорпорация «Росатом» и Сбер.

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