facebook_pixel
    23 августа 2021, 12:47

    Жители Подмосковья смогут узнать об отключениях ЖКУ по телефону 112

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    У жителей Подмосковья появилась возможность узнать все об отключениях коммунальных услуг по телефону 112. Это подчеркнул министр энергетики региона Александр Самарин.

    Жители Подмосковья смогут узнать об отключениях ЖКУ по телефону 112 | Изображение 1

    Минэнергетики Подмосковья и областное Главное управление гражданской защиты подписали соглашение, задача которого — оперативно обмениваться сведениями.

    Подписание данного соглашения — это начало работы по внедрению информационной базы об аварийных отключениях в „Систему-112“

    Александр Самарин.

    По его словам, полностью ввести работу синхронизированной системы запланировали к концу года.

    Ведомства смогут обмениваться электронными сведениями о топливно-энергетическом комплексе Подмосковья.