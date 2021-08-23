Жители Подмосковья смогут узнать об отключениях ЖКУ по телефону 112

У жителей Подмосковья появилась возможность узнать все об отключениях коммунальных услуг по телефону 112. Это подчеркнул министр энергетики региона Александр Самарин.

Минэнергетики Подмосковья и областное Главное управление гражданской защиты подписали соглашение, задача которого — оперативно обмениваться сведениями. Подписание данного соглашения — это начало работы по внедрению информационной базы об аварийных отключениях в „Систему-112“ Александр Самарин. По его словам, полностью ввести работу синхронизированной системы запланировали к концу года. Ведомства смогут обмениваться электронными сведениями о топливно-энергетическом комплексе Подмосковья.