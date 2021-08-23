23 августа 2021, 12:47
Жители Подмосковья смогут узнать об отключениях ЖКУ по телефону 112
У жителей Подмосковья появилась возможность узнать все об отключениях коммунальных услуг по телефону 112. Это подчеркнул министр энергетики региона Александр Самарин.
Минэнергетики Подмосковья и областное Главное управление гражданской защиты подписали соглашение, задача которого — оперативно обмениваться сведениями.
Подписание данного соглашения — это начало работы по внедрению информационной базы об аварийных отключениях в „Систему-112“
Александр Самарин.
По его словам, полностью ввести работу синхронизированной системы запланировали к концу года.
Ведомства смогут обмениваться электронными сведениями о топливно-энергетическом комплексе Подмосковья.