Жители Подмосковья стали меньше жаловаться на мусор

В Московской области уменьшилось количество жалоб на вывоз мусора. Соответствующие данные привел портал «Добродел».

С 13 по 19 января на «Добродел» поступило 13 тысяч жалоб. Самыми активными пользователями стали жители Балашихи, Химок, Красногорска, Подольска, Люберец, Одинцова и Раменского. Больше всего вопросов на прошедшей неделе решили в категориях «Мусор», «Двор», «Снег».

При этом впервые за три месяца уменьшилось количество жалоб на вывоз мусора во дворах и мест массового скопления людей. Лучшими в этой категории стали Одинцово, Пушкино и Ивантеевка.

Сейчас на портале «Добродел» зарегистрировано больше 1,6 миллиона пользователей. Каждую неделю к сервису присоединяются около 15 тысяч жителей Подмосковья. Пользователям доступно 44 категории — от записи в детский сад до получения госуслуг.