Жители микрорайона Центральный в Долгопрудном смогут добираться до метро в 2 раза быстрее

В Долгопрудном запустили новый экспресс до метро. Жители микрорайона Центральный смогут добираться до станции «Ховрино» в два раза быстрее. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Экспресс-маршрут № 368 будет ходить от станции МДЦ-1 «Долгопрудная» до метро «Ховрино». Он будет следовать с одной промежуточной остановкой «Общежитие» на Лихачевском шоссе, где находится микрорайон Центральный.

Существующий маршрут № 368 «станция Долгопрудная — метро „Ховрино“» продолжит работать в обычном режиме со всеми остановками, экспресс перевозчик запустил дополнительно. Благодаря ему жители смогут добраться до метро за 20–25 минут. Это в два раза быстрее, чем по обычному маршруту.

Об экспрессе просили местные жители. Автобусы № 368 приходили на остановку «Общежитие» уже переполненные. Новый маршрут создаст комфортные условия для тысячи человек.

Автобусы ходят в часы пик: с 6:15 до 12:00 и с 17:00 до 22:00. Интервал движения составит 20 минут. На автобусах будет висеть табличка со словом «Экспресс».