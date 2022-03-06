Жители Лыткарина сожгли на Масленицу чучела Зеленского и Байдена

Чучела президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена сожгли на Масленицу в Московской области. Так решили отметить праздник в Лыткарине, сообщил Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По словам жителей, Масленица символизирует весеннее обновление и переход от темного времени к светлому. «А именно это происходит сейчас на планете. Темное время неминуемо должно уйти», — пояснили они.

Первым подожгли чучело Зеленского, которое одели в футболку защитного цвета. «Байден» был в пиджаке, рубашке и галстуке.

При этом политикам жители Лыткарина пожелали здоровья и душевного равновесия для принятия правильных решений, которые позволили бы избежать разрушений и гибели людей.

Ранее врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам съедать в неделю Масленицы не более трех блинов за завтраком. «Если вы имеете привычку до потери сознания наедаться с утра, потом весь день ничего не есть, то это десятка два, наверное, блинов. Но потом вам придется часа два, наверное, тяжело дышать», — сказал он.