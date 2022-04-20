Жители Лунева потребовали сменить УК

Грязные подъезды, протекающие крыши, неработающие домофоны и вечно пустующий офис коммунальщиков — с таким сервисом управляющей компании «Родной городок» жители поселка Лунево жили больше двух лет.

Депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск Ольга Гончар рассказала о том, что к ней постоянно обращаются жители с жалобами на безобразную работу управляющей компании.

«Это связано с плохой уборкой подъездов, это связано с плохой чисткой снега зимой, это связано с протечкой кровли. И все жители говорят о том, что, когда обращались в управляющую компанию, никаких действий и решений не было принято», — отметила Гончар.

Точкой невозврата для жителей поселка стала последняя зима. Местные коммунальщики, по всей видимости, оказались не готовы к осадкам в Центральном регионе, а потому в декабре первый же снегопад обернулся обильными протечками в нескольких домах. От бездействия управляющей компании пострадали без исключения все квартиры в каждом подъезде более чем семи пятиэтажек.

Источник фото: телеканал «360»

После такой беспокойной зимы жители пришли к выводу, что надеяться на свою управляющую компанию смысла нет, и обратились за помощью к администрации округа. Там все жалобы выслушали, согласились, что терпеть таких коммунальщиков просто опасно, и предложили заняться заменой компании.

На встрече с жильцами Лунева глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов подчеркнул, что жители вправе переизбирать управляющую компанию и не нужно терпеть ее плохую работу.

Действующие коммунальщики решили без боя не сдаваться и попробовали реабилитироваться к глазах жителей. Стали активно очищать крыши от наледи, да так увлеклись, что пробили ломами кровлю. Снова потопы и только нарастающая опасность для жильцов домов, которые лишний раз убедились в своем намерении — поскорее обратиться за услугами другой компании.

Но сотрудники управляющей компании начали выпускать видеоролики, в которых звучали призывы оставить управляющую компанию и слова о том, что соседей якобы принуждают подписывать заявления о смене коммунальщиков.

Как старосты домов, которые занимались подготовкой необходимых документов, так и активисты поселка о роликах узнали из социальных сетей и отметили, что и они, и их соседи выбор сделали добровольно.

Споры могли бы продолжаться долго, но в настоящий момент решение принято, заявления подписаны и все документы направлены в Государственную жилищную инспекцию, откуда жители с нетерпением ждут ответа и надеются на удачное разрешение их проблемы.