Литургию отдания праздника Рождества провели в Луховицах

В Луховицах прошло прощание с праздником Рождества. Прихожане Христорождественского храма побывали на литургии, которую случаю провел митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Отдание праздника отмечается особым богослужением, более торжественным. В ходе службы исполнены все молитвы, которые звучали на протяжении шести рождественских дней.

Побывать на праздничной литургии решили десятки жителей. Среди них и исполняющий обязанности главы городского округа Луховицы Сергей Тимохин. Храм, в котором собрались прихожане, был построен в честь 2000-летия Рождества Христова. Дань празднику здесь отдают в 22 раз. Прихожане во время литургии причастились, после чего желающие смогли поговорить с митрополитом.

«Всем я делаю благословения Божьего, хорошего праздничного настроения, мирного духа, чтобы мы научились любить друг друга, а научимся любить друг друга, значит мы любим Бога. Бог невидим. Как мы можем его любить? А Господь сказал, будете любить людей, все что сделается людям, сделается и мне», — сказал митрополит Павел.

Рождественские праздники подошли к концу, теперь начинаются святки. Это самое время, чтобы радоваться, дарить близким подарки и встречаться с друзьями. Христорождественская церковь — самый молодой храм округа, и для нее Рождество — еще и престольный праздник.