Жители Лосино-Петровского провели субботник. Они прибрались у реки Звероножки

В Лосино-Петровском местные жители собрались на субботник. Всего за час они собрали сотни килограммов мусора у реки Звероножки.

Желающие вооружились граблями, перчатками и мусорными мешками. Свое участие в субботнике люди объяснили просто: их заботит охрана природы и собственное здоровье.

«Ну и, собственно говоря, на чистом месте всегда приятнее себя чувствовать, чем в захламленном», — заметил один из пришедших на мероприятие.

Берег реки прилегает к территории городского парка. Сейчас здесь идут реконструкция и благоустройство. На реке уже появился пирс. Скоро построят домик рыбака и откроют лодочную станцию. Жители ждут обновленную зону отдыха.

За час жители собрали сотни килограммов мусора. Бутылки, пластик, шины, рыболовные снасти — все это годами копилось на берегах.

«Субботник прошел очень продуктивно. <…> Мы собрались специально на свежем воздухе. Почистили берег реки Звероножки. Получили позитивный заряд энергии», — подчеркнул глава городского округа Лосино-Петровский Иван Курданин.

Он заметил, что на субботник пришли около 50 человек — как и предполагали в администрации. Главной задачей властей было обеспечить безопасность во время пандемии.

Обновленный парк в Лосино-Петровском откроется в середине ноября. Работы по благоустройству уже выполнены на 90%.