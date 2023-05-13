Подмосковье 13 мая 2023, 23:54 Жители Лосино-Петровского приняли участие в акции «Лес Победы»

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Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» прошла в Лосино-Петровском городском округе. Центральной площадкой для посадки саженцев стала аллея возле памятника павшим воинам в годы Великой Отечественной войны в селе Анискино.

Сегодня очень важная акция. Мы опять возвращаемся к памяти героев и к сохранению этой памяти. Сегодня мы посадили ель в честь нашего героя, полного кавалера, Кривоносова Виктора Николаевича. Мы сажали вместе с правнучкой и праправнуком Макаром. Это и есть память, которая переносится в поколения», — рассказал глава муниципалитета Сергей Джеглав.

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Софья Сергученкова участвует в проекте каждый год. На акцию жительница пришла вместе с сестрой и сыном Макаром. Ребенок уверенно держал в руках лопату и копал ямы несмотря на юный возраст.

«Я скажу больше, мы сегодня сажаем два именных дерева — нашего двоюродного дедушки и нашего родного дедушки. Какие чувства? Конечно же гордость. Мы здесь живём с самого рождения. Мой дедушка коренной анисковец», — поделилась участница «Леса Победы».

В посадке деревьев и кустарников участвовали также коммунальщики, представители общественных организаций и городской администрации, школьники и волонтеры. Правильно посаженные по всем правилам растения будут устойчивы к жаркой и холодной погоде. Как отметил главный инспектор отдела благоустройства и экологии администрации городского округа Лосино-Петровский Сергей Лукьянов, немаловажной процедурой является своевременный полив деревьев.

Участникам мероприятия в посадке саженцев помогали инструкторы, которые давали рекомендации и советы и выдали необходимый инвентарь для работы. На аллее появились молодые ели, рябины и липы.

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