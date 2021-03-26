Жители Лосино-Петровского округа получили ответы о вакцинации от ковида от главврача областной больницы

Главный врач Лосино-Петровской Щелковской областной больницы встретился с населением. У жителей было много тем для обсуждения. Самые актуальные вопросы: вакцинация от коронавируса, профилактика заболевания и восстановление после СOVID-19. Также жители спрашивали у главного врача больницы о ремонте стационара.

Жителей Лосино-Петровского округа интересовали ремонт стационара, условия госпитализации, строительство новой поликлиники. И, конечно же, самый главный вопрос — как правильно вакцинироваться от коронавируса.

«Мы все новое оцениваем с позиции недоверия. И наша задача перебороть это недоверие и людям донести необходимую информацию и успокоить, что вакцинация — это важно, защищает нас от тяжелых осложнений, заболеваний и защитит ваших близких», — уточнил Андрей Сутугин, руководитель филиала № 4 г. о. Лосино-Петровский Щелковской областной больницы.

В Лосино-Петровском уже традиционно жители обсуждают со специалистами самые животрепещущие темы. Глава округа считает, что такой формат общения помогает гораздо быстрее разобраться в ситуации, и в кратчайшие сроки решить сразу несколько проблем. Именно по инициативе главы округа организовали встречу жителей с главным врачом.

«В первую очередь, эти встречи важны тем, что главврач сегодня рассказал о необходимости вакцинации, обо всех побочных эффектах. Жители успокоились», — отметил Иван Курданин, глава городского округа Лосино-Петровский.

В конце встречи все желающие смогли привиться «Спутником-V». Сделали это 23 человека. Для этого приехала выездная бригада. Всего же в городском округе уже вакцинировались более 2,5 тысячи жителей.