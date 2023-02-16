Подмосковье 16 февраля 2023, 10:55 Жители Лосино-Петровского подарили библиотеке 200 книг

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Акцию по сбору книг провели в библиотеке Лосино-Петровского с 7 по 14 февраля. За неделю жители округа принесли 200 книг, которые пополнят фонд читальни.

«В этом году мы сделали упор на сбор детской литературы. Часть подаренных книг останется в нашей библиотеке, часть мы отправим в библиотеки Донецка и Луганска», — рассказала сотрудница библиотеки Вероника Украинская.

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Некоторые книги принесли совсем новые, в упаковке. Акция длилась всего семь дней, но библиотекари отмечают, что жители приносят литературу в течение всего года.

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