Жители Лосино-Петровского почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Жители Лосино-Петровского округа почтили память павших в Великой Отечественной войне солдат траурными митингами у мемориалов. Мероприятия начались в четыре часа утра у Обелиска погибшим воинам.

В четыре утра 22 июня 80 лет назад началась самая кровопролитная война XX века. Жители Лосино-Петровского почтили память павших в Великой Отечественной войне у Обелиска погибшим воинам. Читали стихи, вместе пели песни тех лет. Вместе молчали.

Памятные акции прошли по всему городскому округу. У мемориалов и обелисков собирались семьями.

«Для меня это память о том, что была скорбь у свекрови и большое молчание моей бабушки. Для меня это день скорби, уважения и памяти об умерших», — рассказала Светлана Герасимова, жительница Лосино-Петровского.

Настоятель храма «Знамение» протоиерей Олег отслужил панихиду в память о погибших. Жители несли цветы и зажигали свечи. Это напоминание, чтобы подобное никогда не повторилось.

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Подрастающее поколение и взрослые должны помнить свою историю, своих близких. Война коснулась каждого. Так или иначе — каждой семьи в нашей стране», — отметил Илья Максимов, первый заместитель главы городского округа Лосино-Петровский.