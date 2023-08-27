Подмосковье 27 августа 2023, 22:55 Жители Лосино-Петровского отпраздновали День города

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В Лосино-Петровском прошел День города. Центром притяжения для жителей и гостей праздника стал амфитеатр в городском парке. Здесь чествовали горожан, которые трудятся в самых разных сферах деятельности. Их отметили наградами Госдумы, Мособлдумы и главы городского округа.

«Как всякий День рождения — это праздник. Праздник, когда можно вспомнить историю и поблагодарить горожан за эту историю, за эту славную историю, за историю достижений», — заявил глава округа Сергей Джеглав.

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«Мы сегодня в парке. Второго числа открываем новый парк. Открыли новую поликлинику, другую заложили и строим. Мы отремонтировали практически все образовательные учреждения, которые здесь находятся», — сообщил депутат Госдумы Александр Толмачев.

В течение дня в городе работали выставочные и театрализованные площадки, спортивные турниры, конкурсно-игровые программы для детей и взрослых, арт-пространства для молодежи и концерт самодеятельных коллективов.

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