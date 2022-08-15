Жители Лосино-Петровского округа получили электронные квитанции за ЖКУ

С июля для жителей Лосино-Петровского городского округа доступна услуга полного отказа от счетов за ЖКУ на бумажном носителе. Жители, принявшие нововведение, уже получили первые счета в электронном виде.

«Подписку на электронную платежку и отказ от бумажного счета жители Лосино-Петровского могут оформить в личном кабинете на сайте Единого расчетного центра или в мобильном приложении „МосОблЕИРЦ“», — уточнил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Электронный платежный документ имеет ряд преимуществ: например, он становится доступен на несколько дней раньше, чем квитанция на бумажном носителе. Счет не потеряется и будет храниться в личном кабинете и на почте клиента столько, сколько потребуется.

Чтобы подключить услугу, нужно выбрать опцию «Получать платежные документы по почте и в электронном виде» в мобильном приложении (раздел «Платежи»). Также подписаться можно в личном кабинете на сайте, подтвердив свое согласие на отказ от бумажной формы извещений.

В ближайшем будущем цифровизация станет доступной и для жителей других городских округов Подмосковья. Так, в августе 2022 года запланированы аналогичные мероприятия в Истре.

«В последнее время произошло бурное развитие электронных сервисов, предоставляемых МосОблЕИРЦ. Можно получить полную информацию о начислениях с помощью «Умной платежки», задать интересующие вопросы, передать показания и без комиссии оплатить счета, получив при этом приятные бонусы и кешбэк. Подписавшись на электронный платежный документ в личном кабинете, житель сделает еще один шаг к тому, чтобы оплачивать коммунальные услуги быстро, выгодно и комфортно», — отметил Велиховский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что бумаге нет места в современных сервисах, а полный переход на «цифру» искоренил взяточничество.