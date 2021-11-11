Жители Лосино-Петровского обсудили благоустройство округа с депутатом Госдумы Александром Толмачевым

Депутат Госдумы Александр Толмачев посетил Лосино-Петровский с рабочим визитом. Жителей округа волнуют благоустройство территорий, обустройство памятников и улучшение дорожной инфраструктуры.

Источник фото: телеканал «360»

Десятки предложений по решению разных вопросов в населенном пункте жители предоставили в виде наказов еще в преддверии выборов.

«С точки зрения того, что у нас рабочий визит в Лосино-Петровский, мы все наказы, которые собирали в течение всей кампании, начинаем уже реализовывать. Прежде чем посмотреть их на бумаге, мы приезжаем, чтобы посмотреть глазами, пообщаться с заявителями. И понять, что изменилось, что не изменилось, где надо помочь и так далее», — сказал депутат Госдумы РФ Александр Толмачев.

Источник фото: телеканал «360»

Первой точкой объезда стал опасный участок дороги на пересечении улиц Лесная и Луговая. Жители попросили организовать здесь пешеходные переходы. Дорога регионального значения, так что решить вопрос с безопасностью возможно только благодаря совместной работе местной власти и депутата Госдумы.

Источник фото: телеканал «360»

Далее депутат и глава округа посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Остров Добра». Александр Толмачев и Иван Курданин не только обсудили насущные проблемы с директором центра, но и пообщались с воспитанниками. Ребятам гости подарили настольные игры.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас вопрос сейчас стоит, что нам нужно отремонтировать фасад здания, так как ремонтировался он 20 лет назад. И забор требует замены. Остальные вопросы у нас решаемые, решаем за счет благотворительных фондов», — сказала директор СРЦ для несовершеннолетних «Остров добра» Мария Воробьева.

Источник фото: телеканал «360»

Жители во время встречи озвучили множество пожеланий, в том числе по благоустройству территорий и решения вопросов дорожной инфраструктуры.

«Когда мужчина обещал, он всегда выполняет. А тем более в ранге депутата. Как это будет все выполняться — конечно, мы будем помогать, потому что это наказы наших жителей», — отметил глава г. о. Лосино-Петровский Иван Курданин.

По мнению Александра Толмачева, наказы — это советы людей, как повысить качество жизни в округе. Многие их предложения могут стать реальными проектами.