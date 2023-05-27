Подмосковье 27 мая 2023, 11:40 Жители Лобни выбрали объекты для благоустройства на праздновании Международного дня соседей

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В Лобне в школе № 6 отпраздновали Международный день соседей. Собравшиеся обсудили вопросы благоустройства и поближе познакомились друг с другом. Принимающим активное участие в жизни округа получили благодарственные письма от администрации.

Актовый зал школы принял соседей по микрорайону Красная Поляна, которые решили вместе провести этот день.

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«У нас такие дружные соседи, мы живем с ними очень давно, мало кто сменился, поэтому наш дом довольно дружный. Мы всегда, если возникают какие-то вопросы, совместно их решаем. У нас проходят собрания и приходим к общему решению неконфликтным путем», — отметила жительница микрорайона Светлана Ким.

Благодарственные письма главы городского округа Игоря Демешко за активную гражданскую позицию получили председатели советов домов и жители, которые принимают активное участие в работе по благоустройству. Благодаря их неравнодушию дома и дворы становятся уютными, комфортными и безопасными.

«Мы живем в этом районе, хотим, чтобы он был благоустроен, здесь растут наши дети. Для нас это тоже очень важно», — подчеркнула живущая в Красной Поляне Оксана Курлова.

Для собравшихся провели концерт, а после него устроили голосование. Каждый получил бюллетень и выбрал площадку, которую, по его мнению, необходимо обновить. Чтобы вместе с соседями радоваться красивым паркам, современным детским городкам и зеленым газонам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что более 170 тысяч жителей Подмосковья уже подключились к голосованию по благоустройству.

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