Подмосковье 25 апреля 2023, 11:40 Жители Лобни выберут один из трех объектов на голосовании по благоустройству

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Жители Лобни могут принять участие во всероссийском голосовании по благоустройству, которое проходит онлайн с 15 апреля по 31 мая. Выбрать можно один из трех проектов обновления общественных пространств.

В голосовании участвуют сквер в микрорайоне Депо, сквер на улице Некрасова и сквер «Киово». На сегодняшний день больше всего голосов набрал сквер на улице Некрасова, но до конца мая все еще может измениться. Победившая в голосовании территория будет благоустроена в 2024 году.

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Голосование проходит на платформе za.gorodsreda.ru. Оно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Участие в нем могут принять жители старше 14 лет с подтвержденным аккаунтом на «Госуслугах».

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