Подмосковье 04 июля 2023, 14:26 Жители Лобни смогут проголосовать за ремонт 20 дорог на портале «Добродел»

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Второй этап голосования за ремонт дорог на 2024 год стартовал на портале «Добродел». Жители Лобни смогут поддержать ремонт 20 дорог на улицах Мирная, Чехова, Победы, Комиссара Агапова и других.

Голосование проходит на портале «Добродел» до 31 августа. Участвуют в нем только зарегистрированные на портале госуслуг пользователи. Каждый сможет поддержать ремонт только одной дороги, оставив свои фото и комментарии.

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«Это будут дороги, получившие наибольшую поддержку. Отмечу, что голосование стартовало 1 июля и в нем уже приняли участие больше 14 тысяч пользователей», — рассказал министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

Полный список всех 20 дорог, за которые можно проголосовать в Лобне, опубликован на сайте.

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