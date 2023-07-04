04 июля 2023, 14:26
Жители Лобни смогут проголосовать за ремонт 20 дорог на портале «Добродел»
Второй этап голосования за ремонт дорог на 2024 год стартовал на портале «Добродел». Жители Лобни смогут поддержать ремонт 20 дорог на улицах Мирная, Чехова, Победы, Комиссара Агапова и других.
Голосование проходит на портале «Добродел» до 31 августа. Участвуют в нем только зарегистрированные на портале госуслуг пользователи. Каждый сможет поддержать ремонт только одной дороги, оставив свои фото и комментарии.
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«Это будут дороги, получившие наибольшую поддержку. Отмечу, что голосование стартовало 1 июля и в нем уже приняли участие больше 14 тысяч пользователей», — рассказал министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Полный список всех 20 дорог, за которые можно проголосовать в Лобне, опубликован на сайте.
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Лобня
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