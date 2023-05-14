Подмосковье 14 мая 2023, 23:00 Жители Лобни присоединились к акции «Лес Победы»

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Жители Лобни приняли участие в эколого-патриотической акции «Лес Победы». Горожане высадили около 80 вишен и яблонь у мемориала «Лобненский рубеж» в честь погибших солдат во времена Великой отечественной войны.

В декабре 1941 года в городе проходила линия обороны, в которой воины-сибиряки и моряки-тихоокеанцы помешали пройти врагу. В память о подвигах солдат в сквере защитников Москвы установили стелу.

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Каждый год активные жители высаживают деревья в честь великой победы, в память о героических подвигах наших предков, прадедов, дедов, отцов. Лобня традиционно присоединяется к акции «Лес Победы». Поздравляю вас с этим праздником, благодарю за то, что поддержали акцию и приняли в ней участие», — сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

В рамках акции деревья сажали школьники, ветераны и семьи с детьми. Участники вспоминали героические подвиги своих родственников и делились историями о предках.

«Мой дедушка по папе был сыном полка, служил в танковых войсках, прошел всю войну. Мы сажаем это дерево, чтобы как память осталась, чтобы мы могли потом прийти через несколько лет посмотреть и наши родственники, дети, друзья», — поделился местный житель Алексей Пашков.

Принять участие в акции жителям предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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