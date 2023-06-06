Подмосковье 06 июня 2023, 12:24 Жители Лобни приняли участие во всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ»

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Три лобненца присоединились к масштабному всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ», который прошел 4 июня во всех регионах страны, а также в Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистане. В забеге приняли участие около 160 тысяч человек.

Участники из Лобни бежали в Москве. Михаил Савельев и Лада Садлинская выбрали дистанцию в 10 километров, а Ирина Большихина пробежала 21,1 километра. Каждый участник, добежавший до финиша, получил памятную медаль.

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В ближайшее время организаторы определят символическую столицу бегу России исходя из результатов полумарафона. В прошлом году это был Нижний Новгород.

«ЗаБег.РФ» впервые был проведен в 2017 году в 10 городах, а спустя три сезона полумарафон начали бежать уже во всех субъектах России. В 2020 году «ЗаБег.РФ» установил мировой рекорд Гиннеса как полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно.

Губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.