Подмосковье 16 января 2024, 18:10 Жители Лобни примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам пресс-служба администрации г.о. Лобня

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В лесопарке Лобни пройдут ежегодные соревнования по лыжным гонкам «Лобненская лыжня». Мероприятие состоится 28 января. Стать участниками лыжных соревнований могут спортсмены любого возраста.

Для спортсменов доступны дистанции от 250 метров до 10 километров. Гостей и участников мероприятия ждет насыщенная программа:

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09:00–11:50 — получение стартовых номеров на месте старта;

11:00–11:10 — старт на дистанцию 250 метров;

11:10–11:20 — старт на дистанцию один километр;

11:20–11:30 — старт на дистанцию три километра;

11:40–11:50 — старт на дистанцию пять километров;

12:00–12:10 — старт на дистанцию 10 километров;

12:30 — награждение детских забегов;

13:00 — награждение участников на дистанциях пять и 10 километров в абсолютном зачете и по возрастным категориям;

13.30 — закрытие трассы и окончание соревнований.

Сбор участников будет проходить по адресу Лобня, улица Иванищенко, 1А. Начало мероприятия — в 11:00. Для желающих принять участие необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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