Подмосковье 23 января 2023, 12:24 Жители Лобни примут участие в «Лыжне России»

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Региональный этап открытой массовой гонки «Лыжня России» состоится 11 февраля 2023 года в городском округе Химки. Мероприятие пройдет в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Среди участников соревнований будут и жители Лобни.

«Лыжня России» уже 40 лет объединяет сотни тысяч единомышленников, неравнодушных к активному отдыху и готовых преодолеть дистанцию 10 километров. Для жителей Лобни будут организованы автобусы к месту проведения гонки. Там же можно будет получить номера и шапочки участников. Регистрация уже доступна на сайте и через Google-форму.

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«Жители Лобни всегда активно участвуют в „Лыжне России“. Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Лобня предоставит автобусы для поездки на соревнования и обратно. О месте и времени отправления автобусов будет сообщено дополнительно», — рассказал руководитель комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Лобня Дмитрий Винцукевич.

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Сегодня в Лобне работают 27 спортивных секций, и большой популярностью среди жителей пользуются именно зимние направления. В округе открыты три ледяные горки и три лыжные трассы: самая маленькая из них — 600 метров, а самая большая — семь километров.

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