Подмосковье 29 ноября 2022, 13:18 Жители Лобни передали больше 40 предложений по благоустройству микрорайона Восточный

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Выездная администрация городского округа Лобня на этот раз работала в микрорайоне Восточный. Было зафиксировано более 40 обращений жителей, касающихся благоустройства.

На встрече с администрацией жители микрорайона обсудили обустройство озера Киово и привокзальной площади, капитальный ремонт школы, развитие социальной инфраструктуры. Значительная часть обращений касалась сферы ЖКХ — это сроки и качество капитального ремонта, работа управляющих компаний и коммунальных служб.

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«Жители всегда говорили о том, что им хотелось бы напрямую пообщаться не только с главой, но и с заместителями, с начальниками всех управлений. Сегодняшнее мероприятие второе в этом месяце. Они будут проходить регулярно, ежемесячно для того, чтобы жители могли напрямую обратиться со своими вопросами», — рассказала заместитель главы городского округа Лобня Анна Скоропупова.

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Глава округа Игорь Демешко не раз подчеркивал, что в своей работе он опирается на обратную связь от жителей Лобни. Для этого такие встречи будут проходить регулярно в разных микрорайонах.

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