11 апреля 2024, 21:37
Жители Лобни передали бойцам СВО автономный источник электроэнергии
Родственники военнослужащих из 137 отдельного разведывательного батальона обратились в центр поддержки участников СВО и их семей в Лобне, с просьбой о помощи в поиске и доставке автономного источника электроэнергии для бойцов. Благодаря общим усилиям их просьбу оперативно выполнили.
Глава городского округа Анна Кротова сообщила в своем Telegram-канале, что добровольческое движение Лобни очень развито.
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«В городе живут неравнодушные люди, и нам вместе удалось выполнить просьбу бойцов. Генератор будет отправлен ребятам „за ленточку“ уже в ближайшее время. Его отвезут туда добровольцы из Муниципального центра», — рассказала Анна Владимировна.
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