Подмосковье 14 сентября 2023, 10:44 Жители Лобни оценили обновленный парк «Киово» Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

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Киовский парк и набережную торжественно открыли после реконструкции. Жители микрорайона Восточный оценили новый облик любимого места отдыха.

«Да я в восторге! Знаю этот парк с 1974 года. Сравнивать с тем, как было раньше, так это просто земля и небо. Особенно он хорош в ночное время, когда освещение включено. Просто мед!» — говорит житель Лобни Михаил Шеховцов.

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«Парк современный, удобный, уютный, замечательный. Здесь сразу появилось много детей. Восстановление такого места в городе — это знаковое событие для Лобни», — считает местная жительница Наталья Касаркина.

Особое внимание при составлении плана реконструкции уделили детям. Здесь появились площадка для самых маленьких, памп-трек и спортивная зона для ребят постарше. Теперь скейтбордисты, любители роликовых коньков и самокатов могут оттачивать свое мастерство на специализированной площадке.

«Очень классно! Тут надо, самое главное, поймать волну. Я только сегодня сюда приехал, первый раз катаюсь. В городе больше такого нет, я не видел», — говорит ученик школы № 6 Гавриил Городецкий.

В парке уложили асфальт и пешеходные дорожки, установили сцену, отремонтировали ливневую канализацию и провели новое освещение. Южная часть территории примыкает к озеру Киово. Оно знаменито речными чайками, которые стали символом Лобни. Водоем очистили, а рядом проложили дорожки и установили мосты. Навели порядок и в мемориальной зоне. Здесь находятся братская могила и тематические информационные стенды.

«Киово — это уникальное место, это жемчужина нашего городского округа. Парк разделен на несколько зон, для того чтобы все нашли здесь интересное занятие. Знаю, что парк станет новой точкой притяжения, так как еще до официального открытия он был полон детского смеха, настроения. Поздравляю!» — сказал на церемонии открытия глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что парк «Киово» — это природный памятник и важная достопримечательность Лобни.