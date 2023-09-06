Подмосковье 06 сентября 2023, 16:05 Жители Лобни отметили День города фестивалем красок и шоу водных фонариков

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В Лобне прошел День города. Гости пришли на праздник несмотря на дождь. Для участников мероприятий подготовили концерт, фестиваль красок и шоу водных фонариков.

Главным место для праздника стал городской парк, где собрались сотни лобненцев.

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«Я где-то лет шесть-семь живу в Лобне. Очень нравится, шикарный город. Шикарное настроение — день города, я очень люблю этот праздник», — рассказал житель округа Андрей Яценко.

«Прекрасное настроение. Конечно, дождик немножко помещал нам, но мы все равно в хорошем настроении — дети, внуки», — заявила местная жительница Людмила Иванникова.

Перед гостями праздника выступили вокалисты, танцоры, музыканты и спортсмены. В Лобне много талантливых исполнителей, которые долго готовились к концерту. Все желающие могли не только потанцевать, но и принять участие в мастер-классах, викторинах и конкурсах.

Округу исполнилось 62 года. В Лобне ремонтируются и открываются школы, детские сады и дома культуры, благоустраиваются парки, приводятся в порядок дороги.

«Сегодня Лобня отмечает свой 62-й день рождения. Но, как вы знаете, у нашего города гораздо более продолжительная история. Это история неравнодушных людей патриотов своей Родины — малой и большой. И, действительно, главным достоянием нашего округа являетесь вы — жители», — заявил глава округа Игорь Демешко.

День закончился фестивалем красок и шоу водных фонариков.

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