Подмосковье 07 июля 2023, 10:46 Жители Лобни определили планы по ремонту и благоустройству домов на Деповской улице

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Жители домов на Деповской улице в Лобне получили инвестпаспорта. Они определили планы по ремонту и благоустройству территории.

Перечень работ, сроки исполнения и ответственных утвердили председатели советов многоквартирных домов № 2 и № 5 на Деповской улице, лидер общественного мнения Оксана Букина, представители администрации, управляющей компании «Домовладение» и ресурсоснабжающих организаций.

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Теперь управляющая компания «Домовладение» до конца года обязуется восстановить желоба водостоков, обрезать деревья, сделать ремонт в квартире ветерана Великой Отечественной войны и косметический ремонт подъездов, а также возместить ущерб после залива собственнику квартиры № 45 в доме № 2. Кроме того, по региональной программе Фонда капитального ремонта в доме капитально отремонтируют внутренние инженерные сети и фасад. Также управление благоустройства и дорожного хозяйства восстановит элементы на детской площадке.

В доме № 5 управляющая компания отремонтирует кровлю, заменит освещение на крыльце, а по региональной программе Фонда капитального ремонта обновят внутренние инженерные сети.

Проект по улучшению эффективности работы в сфере ЖКХ инициировал глава городского округа Лобня Игорь Демешко. Так, перечень предложений по обновлению домов составляют вместе с собственниками квартир, исполнение работ контролируют председатели совета домов и депутаты, а потом жители проверяют качество ремонта.

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